Эльмар Мамедъяров встретился с членами парламента Колумбии

2017-06-01 11:06 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Колумбию встретился с первым вице-президентом Сената этой страны Даирой де Хесус Галвис Мендес. На встрече также приняли участие председатель группы дружбы Колумбия-Азербайджан, сенатор Тересита Гарсия Ромеро и другие члены группы.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД, Э.Мамедъяров сказал, что парламентская дипломатия сыграла особую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Колумбией. Он выразил благодарность Сенату Колумбии за поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основываясь на международное право, суверенитет государств, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Сенаторы с удовлетворением напомнили о своем визите в Азербайджан в рамках проведенного с 29 по 30 сентября 2016 года в Баку V Международного гуманитарного форума, о встречах с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, министром иностранных дел с членами Милли Меджлиса. Они подчеркнули, что они рядом с дружественным азербайджанским народом и в будущем не пожалеют сил ради развития дружественных связей между двумя странами. В ходе встречи министру Эльмару Мамедъярову было вручено подписанное вице-президентом Сената Колумбии, президентом Комиссии по внешним связям и национальной обороне, а также сенаторами решение в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Министр высоко оценил принятие II конституциональным постоянным комитетом Сената Колумбии резолюции под названием «Незаконная оккупация территорий Азербайджанской Республики», а также принятие Комиссией внешних связей Сената документа в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В рамках официального визита в Колумбию Э.Мамедъяров провел плодотворные встречи с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом Кальдероном, министром иностранных дел Марией Анхелой Олгин, бизнес-кругами. В ходе встречи министр подчеркнул наличие возможностей для развития торгово-экономических отношений.