Житель Уджара собрал необычный автомобиль – ВИДЕО

2017-06-01 10:42 | www.oxu.az | 3

Житель села Гараборк Уджарского района Самир Ахмедов за месяц собрал автомобиль, отдаленно напоминающий пикап. Несмотря на «игрушечный» вид, автомобиль способен разгоняться до 60 км в час.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, Самир Ахмедов рассказал, что долгие годы вынашивал идею самому собрать автомобиль. Собранное транспортное средство помогает мужчине по хозяйству.

При сборке автомобиля Самир использовал запчасти от «Жигулей». Железный конь расходует всего 3 литра бензина на каждые 100 км.

Самир Ахмедов, по профессии являющийся сварщиком, рассказал, что автомобиль еще не готов полностью. На него необходимо установить задние и передние фары, ручной тормоз и электрогенератор.

A.M.