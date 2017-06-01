New York Post: В США разрешили слежку за журналистами

2017-06-01 10:48 | www.oxu.az | 3

Министерство юстиции США получило ордер на электронную слежку за рядом журналистов в рамках расследования утечек из Белого дома в СМИ.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

Сообщается, что журналисты, ставшие объектами слежки, были получателями информации от лица, сливавшего секретные сведения.

По информации источника, в администрации считают наиболее вероятным, что таким лицом был некий военный чиновник, занимавший высокий пост в службе разведки, но уже вышедший на пенсию.

Предполагается, что он получал информацию от людей из Белого дома, оставшихся после ухода администрации президента Барака Обамы. Как отмечает источник, речь идет о трех сотрудниках, которые либо уже были отстранены от службы, либо будут уволены в ближайшее время.

Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома.

Н.О.