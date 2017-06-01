AZ EN RU TR

Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июня (версия 2)

2017-06-01 10:51 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:23)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июня установлен на уровне 1,7020 и 1,9141 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

01.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7020

1 евро

1 EUR

1.9141

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2596

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1057

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9135

1 бразильский реал

1 BRL

0.5275

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1298

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.152

1 чешская крона

1 CZK

0.0726

1 чилийский песо

1 CLP

0.2529

1 китайский юань

1 CNY

0.2506

1 датская крона

1 DKK

0.2573

1 грузинский лари

1 GEL

0.704

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2185

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1903

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.196

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7577

1 израильский шекель

1 ILS

0.481

1 канадский доллар

1 CAD

1.2609

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6051

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3969

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0914

1 молдавская лея

1 MDL

0.0935

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.2019

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0443

1 польский злотый

1 PLN

0.4581

1 российский рубль

1 RUB

0.0301

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2298

1 саудовский риал

1 SAR

0.4538

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3561

1 турецкая лира

1 TRY

0.4826

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4869

1 украинская гривна

1 UAH

0.0647

100 японских иен

100 JPY

1.5331

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.204

Золото (1 унция)

1 XAU

2155.0724

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.4616

Платина (1 унция)

1 XPT

1611.794

Палладий (1 унция)

1 XPD

1385.428

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər