Almanlar tehdit etti

2017-06-01 11:16 | www.trend.az | 0

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizine çözüm bulabilmek için Türkiye’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Alman ajansı DW, ziyaret öncesi tehditlerle dolu bir haber servis etti. Ajansa göre Almanya, Türkiye'ye ekonomik ilişkiler, AB ve NATO üzerinden baskı yapacak

İşte o haber:

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ziyaretinde İncirlik krizine kalıcı çözüm önerileri getireceği ve Türk tarafının çözüme yanaşmaması durumunda Almanya'nın kozları konusunda uyaracağı belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizine çözüm bulabilmek için Türkiye’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bakan Gabriel'e hükümet üyelerinin, milletvekillerinin ve bürokratların “Ankara'ya gitme” telkininde bulunduğu, Türkiye ile ilişkilere büyük önem veren Gabriel'in ise Ankara ile iplerin kopmasını önlemek için son kez uzlaşmayı denemek istediği öğrenildi.

Gabriel İncirlik meselesinin gelecekte yeni tartışmalara yol açmayacak şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyor. Alman yetkililer, Türkiye ile her anlaşmazlık yaşandığında İncirlik ziyaret taleplerinin reddedilmesinin Alman hükümetini iç politikada zor durumda bıraktığına işaret ediyorlar. Bu nedenle Gabriel’in talebi Alman milletvekillerine bir kereliğine mahsus bir ziyaret izniyle sınırlı değil.

“BİZİM AÇIMIZDAN ÇÖZÜM OLMAYACAKTIR”

Alman hükümeti milletvekilleri için iki ya da üç hafta önce bildirmek koşuluyla, genel bir ziyaret imkânının tanınmasını istiyor. Ancak Türkiye’nin bugüne kadarki tutumu nedeniyle Berlin ziyaret öncesinde büyük umutlar taşımıyor.

ERDOĞAN- MERKEL ZİRVESİ OLUMSUZ GEÇTİ

Alman kaynaklar, Erdoğan-Merkel görüşmesinin Türk tarafının ısrarlı girişimleri üzerine gerçekleştiğini, ancak anlaşmazlık konularında mutabakat sağlanamadığını kaydettiler.

Görüşmenin olumsuz geçmesine karşın Bakan Gabriel’in yine de son bir kez konuyu Çavuşoğlu ile yüz yüze görüşmek istediği belirtiliyor.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşmenin Pazartesi günü gerçekleştirileceğini söylemesine karşın henüz ziyaretin resmen netlik kazanmadığı, gelecek Pazar günü ile Çarşamba günü arasında gerçekleşmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

“NATO VE AB’DE YANSIMALARI OLACAK”

Berlin’deki siyasi kulislerde, İncirlik anlaşmazlığında çözüm bulunamaması durumunda sadece askerlerin çekilmesi değil, Ankara ile birçok alanda işbirliği konularının gözden geçirilmesi gerektiği konuşuluyor.

Alman Bakan Gabriel'in Ankara'da Türkiye ile Almanya’nın arasında işbirliğinin önemine vurgu yapacağı, İncirlik krizinin geride bırakılmasının öneminin altını çizeceği belirtiliyor.

Gabriel'in krizin aşılmaması halinde ise gerilimin ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler gibi tüm alanlarda sonuçlar doğuracağını, NATO ve AB’de de yansımaları olacağını aktarmaya hazırlandığı öğrenildi.

“TÜRKİYE DESTEKÇİSİNİ KAYBEDER”

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, ekonomik işbirliği ve turizm gibi alanlardaki beklentilerini hatırlatan Alman siyasiler, "Türkiye AB’de ve uluslararası alanda destekçisini kaybeder, Türkiye’nin beklentileri olduğu alanlarda ilerleme sağlanamaz” görüşünü aktardı.

Gabriel’in İncirlik krizinin aşılabilmesi halinde ise bunun ilişkilerde yeni bir dönem başlatılması için bir fırsat olacağı mesajını vermesi bekleniyor.

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