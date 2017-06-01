Министр: «Мы прогнозируем увеличение добычи газа в 2020 году до 44,5 млрд. кубометров»

2017-06-01 11:08 | www.apa.az | 3

«В 2020 году планируется начать добычу газа с месторождения Абшерон, а в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока Азери-Чираг-Гюнешли».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на 24-й Международной нефтегазовой конференции Caspian Oil&Gas. По его словам, основной рост объемов газодобычи в стране ожидается за счет месторождения Шахдениз. «Мы прогнозируем увеличение добычи газа в 2020 году до 44,5 млрд. кубометров».

Он добавил, что с 2019 года в Турцию будет экспортироваться 12,6 млрд. кубометров, а с 2020 года в Европу - еще 10 млрд. кубометров.