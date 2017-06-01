Юный азербайджанец Джамиль Садизаде выступил в Кремле – ФОТО

2017-06-01 10:54 | www.oxu.az | 3

В Большом Кремлевском дворце прошел V Международный музыкальный детский фестиваль «Мелодика поколений», приуроченный ко Дню защиты детей. В фестивале принимали участие дети из девяти стран, которые уже отмечены призами престижных конкурсов. Каждое их выступление сопровождалось под аккомпанемент музыкантов из Президентского оркестра России.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Бетховенский концерт для фортепьяно исполнил один из лучших молодых пианистов Азербайджана, 8-летний Джамиль Садизаде.

Международный музыкальный детский фестиваль «Мелодика поколений» является мероприятием благотворительного характера, его организатор – руководитель Президентского оркестра России Вера Крылова.

A.C.

