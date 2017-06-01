Турция развивает оборонную промышленность – глава Секретариата

2017-06-01 10:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции динамично развивается оборонная промышленность, и в настоящее время зависимость страны от внешних поставок продукции военного назначения составляет 40%. Об этом сказал глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишут турецкие СМИ.

Как отметил глава Секретариата, в прошлом году Турция произвела продукцию оборонной промышленности в объеме 5,9 миллиардов долларов.

«В минувшем году Турция экспортировала продукции обороной промышленности в объеме 1,7 миллиардов долларов», - сказал Демир.

Глава Секретариата отметил что, в настоящее время Турция планирует реализовать около 500 проектов в сфере оборонной промышленности.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что оборонная промышленность Турции будет развиваться и в дальнейшем.

С 2011 года в Турции налажено производство мобильных форпостов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработки отечественной боевой лазерной системы, прототип которой уже готов.

В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснащать корабли турецких ВМС.

Проект лазерного оружия одобрен министерством оборонной промышленности Турции, и на эти цели выделено 120 миллионов турецких лир.

Работы в рамках проекта продлятся в течение шести лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытание которых будет проведено на Черном море.

Ранее в Турции, также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности, класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона, в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море.

Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии. Министр обороны Турции Фикри Ишык принял участие в испытаниях по запуску ракеты KAAN.

Ракетная система KAAN, производства компании «Рокетсан», была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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