Турция развивает оборонную промышленность – глава Секретариата
2017-06-01 10:58 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Турции динамично развивается оборонная промышленность, и в настоящее время зависимость страны от внешних поставок продукции военного назначения составляет 40%. Об этом сказал глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишут турецкие СМИ.
Как отметил глава Секретариата, в прошлом году Турция произвела продукцию оборонной промышленности в объеме 5,9 миллиардов долларов.
«В минувшем году Турция экспортировала продукции обороной промышленности в объеме 1,7 миллиардов долларов», - сказал Демир.
Глава Секретариата отметил что, в настоящее время Турция планирует реализовать около 500 проектов в сфере оборонной промышленности.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что оборонная промышленность Турции будет развиваться и в дальнейшем.
С 2011 года в Турции налажено производство мобильных форпостов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.
Турция также ведет разработки отечественной боевой лазерной системы, прототип которой уже готов.
В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснащать корабли турецких ВМС.
Проект лазерного оружия одобрен министерством оборонной промышленности Турции, и на эти цели выделено 120 миллионов турецких лир.
Работы в рамках проекта продлятся в течение шести лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытание которых будет проведено на Черном море.
Ранее в Турции, также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности, класса «земля-земля».
Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона, в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море.
Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии. Министр обороны Турции Фикри Ишык принял участие в испытаниях по запуску ракеты KAAN.
Ракетная система KAAN, производства компании «Рокетсан», была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.
Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
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