Başbakan Yıldırım'dan şehitler için taziye mesajı

2017-06-01 11:31 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Akşam saatlerinde, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerin şehit olduğu haberini teessürle öğrendiğini ifade eden Yıldırım, mesajında "Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.AA