Посол Франции: В нагорно-карабахском вопросе статус-кво продолжаться не может

2017-06-01 11:16 | www.apa.az | 2

МГ ОБСЕ всегда активна в переговорном процессе.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По его словам, трое сопредседателей постоянно контактируют между собой и с президентами и главами МИД двух стран. Примерно через 10 дней они посетят регион.

При этом дипломат подчеркнул, что миссия МГ заключается в создании условий, которые позволят найти решение, но само решение принимают не они. «Право принимать решения за конфликтующими сторонами», - отметил посол, добавив, что в ходе состоявшейся в марте встречи президентов Саркисяна и Олланда был затронут вопрос нагорно-карабахского конфликта, и вновь глава Франции подчеркнул готовность принять или организовать встречу, когда назреет момент для этого.

Отвечая на вопрос о слухах , что в ближайшие год-два наступит момент для принятия решения по нагорно-карабахскому конфликту, посол отметил, что надо действительно делать все для скорейшего нахождения взаимоприемлемого для сторон решения, основанного на трех известных принципах. По его словам, как с человеческой, так и с политической позиции невозможно все время жить в условиях нарушения режима перемирия и угроз. «Статус-кво продолжаться не может», - отметил посол.