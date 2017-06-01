Председатель комитета: «В Азербайджане два миллиона шестьсот тысяч детей»

2017-06-01 11:18 | www.apa.az | 3

«Сегодня в Азербайджане дети со всех сторон окружены заботой государства и общества. Однако по сегодняшний день не удалось обеспечить право детей беженцев и вынужденных переселенцев жить свободно на родных землях».

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на заседании Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию ПАСЕ в Баку. Она отметила, что во время военного конфликта между Азербайджаном и Арменией были убиты 193 ребенка, сотни детей были ранены: «Государство освободило из плена 210 детей, 61 ребенок пропал без вести, 27 все еще находятся в плену. Несмотря на объявленный в 1994 году режим прекращения огня, армяне все еще убивают детей в Азербайджане. За прошедший период 32 ребенка стали жертвами армянского террора. 13 из них были убиты, 19 ранены».

Председатель комитета отметила, что за последние годы было построено более 3 тысяч средних школ, медицинских учреждений, 40 олимпийских и молодежных центров: «В Азербайджане были приняты важные законы об усилении прав детей. Среди них можно отметить закон об увеличении возраста вступления в брак с 17 до 18 лет».

По словам председателя комитета, в стране сегодня около двух миллионов шестьсот тысяч детей.