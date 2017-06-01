ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим: 10 погибших

2017-06-01 11:06 | www.oxu.az | 2

По меньшей мере десять филиппинских военных погибли в результате авиаудара, который был направлен против исламистских экстремистов в городе Марави на юге страны, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

«Группа военных попала под наш собственный авиаудар. Мы потеряли людей, десять погибли, восемь ранены» - говорится в заявлении министра обороны Делфина Лорензаны.

Местные власти пообещали расследовать причины инцидента.

В Марави уже больше недели продолжаются столкновения военных и боевиков, связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство».

Бои, жертвами которых стали более ста человек, начались после попытки задержать местного лидера исламистов.

Н.О.