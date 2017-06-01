В Азербайджане завершился процесс консолидации двух банков

2017-06-01 11:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Процесс объединения двух азербайджанских банков - Atabank и Caspian Development Bank - завершился, сказал в четверг на пресс-конференции председатель правления Atabank Даянат Гулиев.

Гулиев отметил, что в результате консолидации сформировались достаточные объемы финансовых резервов и укрепилась капитальная позиция банка.

По его словам, на сегодня, после консолидации, совокупный капитал банка достиг 142,7 миллиона манатов, активы - 607,3 миллиона манатов, а кредитный портфель - 546,1 миллиона манатов.

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