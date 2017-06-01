В Азербайджане будет проведен II этап приема в магистратуру

2017-06-01 11:20 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамен будет проведен в Баку, Нахчыване и Гяндже, в целом, в 29 экзаменационных центрах.

Экзамен во всех зданиях начнется в 13:00. На экзамен будет отведено 1 час 30 минут.

Бакалавры должны будут зайти на сайт ГЭЦ, воспользовавшись паролем распечатать «Пропускной лист бакалавра на экзамен», в котором указаны город, здание, где бакалавр будет сдавать экзамен, и другая необходима информация.

Выбор программы бакалаврами, которые прошли конкурс, был проведен с 4 по 22 мая 2017 года. 9522 человека, обладающие этим правом по итогам прошедшего первого этапа приемных экзаменов, выбрали и подтвердили приемную программу. Из них 8664 - выпускники азербайджанского, 858 - русского сектора. 4027 бакалавров мужского пола, 5495 - женского пола. 5621 являются выпускниками учебных заведений текущего года, 3901 – прошлых лет.

Руководить экзаменами будут 89 экзаменационных руководителей и 867 преподавателей.