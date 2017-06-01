CNN: Обама купил дом в Вашингтоне за восемь миллионов долларов

2017-06-01 11:33 | www.apa.az | 3

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока; сумма сделки составила 8,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на CNN.

«Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность», — пояснил представитель Обамы Кевин Льюис.

По данным, в доме, который купила семья экс-президента, девять спален и восемь ванных комнат.

Сам Обама ранее говорил, что намерен жить в Вашингтоне, пока дочь Саша не закончит школу. В сентябре девушка пойдет в предпоследний класс.

Барак Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах.