Равшана Куркова: Баку – фантастический, красивый, интеллигентный город

2017-06-01 11:10 | www.oxu.az | 5

Звезда российского кинематографа Равшана Куркова в интервью порталу Москва-Баку поделилась своими впечатлениями о столице Азербайджана.

«Фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город. Я влюблена в Баку. Меня поразила эклектика маленьких европейских улочек, старинные мечети. Правда, была в нем больше десяти лет назад, когда снималась в кинокартине Мурада Ибрагимбекова «Три девушки». С большой теплотой вспоминаю эти два месяца. Запомнила розовое озеро Масазыр: кристаллы огромного размера и невероятной красоты. Каспийское море изумрудного цвета. Передавайте от меня привет Баку!», - сказала Равшана.

A.C.

