В Азербайджане прекратили упрощенную продажу SİM-карт иностранцам

2017-06-01 11:14 | www.oxu.az | 3

Первого июня истек срок упрощенной продажи Sim-карт иностранным гражданам,

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, упрощенная система продаж мобильных номеров действовала в период с 15 апреля по первое июня в связи с IV Исламскими играми солидарности, чтобы у пользователей (туристов и участников) не возникало проблем с использованием мобильной связи.

Речь идет об определенном количестве Prepaid Sim-карт, предусмотренных исключительно для иностранных граждан. Период эксплуатации таких номеров с момента активации составляет 30 дней. В связи с тем, что срок истек первого июня, данные номера с сегодняшнего дня не обслуживаются в сетях мобильных операторов Азербайджана.

Кроме того, период регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов который ранее в связи с играми был продлен до 60 дней, вновь сокращен до 30 дней.

У.А.

