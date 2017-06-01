СК A-Qroup лидирует в списке страховых компаний по доступности каналов связи

2017-06-01 11:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый в Азербайджане электронный портал о страховании insure.az обеспечивает возможность быстрого и удобного онлайн-сервиса.

По версии популярного сайта - insure.az - компания A-Qroup отличается максимальным количеством коммуникационных средств и лидирует в списке страховых компаний по предоставлению своим клиентам доступных каналов связи. Клиенты A-Qroup могут воспользоваться любой из 10 предлагаемых видов коммуникаций.

A-Qroup, шагая в ногу со временем, делает все возможное для удобства своих клиентов. На сегодняшний день связаться с компанией, задать свои вопросы и получить информацию или консультацию в режиме онлайн возможно, не только по телефонам, по e-mail или на сайте (a-group.az), но и посредством мобильного приложения (A-Qroup Mobile Concierge), WhatsApp и Skype. Проследить за медиа активностью компании возможно так же через канал YouTube и, конечно же, в социальных сетях: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

Это коммуникационное многообразие подтверждает открытость, активность, доступность и мобильность страховой компании A-Qroup.

По количеству средств связи, представленных на портале insure.az, второе место занимает страховая компания Pasha Insurance – 8 каналов и Pasha Life Insurance – 7 коммуникационных каналов.