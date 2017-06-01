Министр: «В учебных заведениях Азербайджана применяется интернет-фильтр»

2017-06-01 11:34 | www.apa.az | 2

«Мы не представляем образовательный процесс без выхода в интернет».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров на заседании Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию ПАСЕ в Баку. Он отметил, что все в курсе, что интернет вместе с пользой может представлять и угрозу: «В учебных заведениях Азербайджана применяется интернет-фильтр. Выход на сайты, пропагандирующие радикализм и противоречащие законодательству, невозможен. Но дети могут пользоваться интернетом не только в школах. Поэтому важно опекать детей. В некоторых соцсетях возможна регистрация несовершеннолетних. Мы предпочитаем проводить разъяснительную работу и предотвращать негативное влияние на психику детей».