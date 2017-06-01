Замминистра: «В Азербайджане 115 914 учащихся получают образование на русском языке»

2017-06-01 11:35 | www.apa.az | 2

«В 255 общеобразовательных школах страны для 35 тысяч учащихся занятия преподаются на талышском, аварском, лезгинском, цахурском, курдском языках, языке горских евреев, а также на удинском и хиналугском языках».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

Замминистра сказал, что в настоящее время в 342 общеобразовательных учреждениях занятия преподаются на русском языке, в этих школах 115 914 учащихся получают образование на русском языке: «Из обучающихся в бакалавриатуре и магистратуре высших учебных заведений 10,1% человек получают образование на русском языке».