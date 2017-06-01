I вице-спикер: «Из письма Трампа видно, что в отношениях США-Азербайджан открывается новая страница»

2017-06-01 12:06 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Он сказал, что отношения Азербайджана с США всегда были хорошими: «Президент США Дональд Трамп сделал очень важное заявление на Арабо-Американском саммите. Также он поздравил президента и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем Республики. После зачитанного на Oil and Gas Exhibition письма стало ясно, что в отношениях США-Азербайджан открывается новая страница. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это всегда было так. Лично мне очень понравились его письма и заявление. В любом случае, все государства являются равноправными субъектами международного права. Вмешательство в чьи то внутренние дела под предлогом защиты прав человека, свободы мысли является неправильной политикой и больше не дает результатов. Это видит и Дональд Трамп. С государствами нужно просто сотрудничать и дружить. Азербайджан – государство, с которым можно дружить. Страна играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Наши отношения с США всегда были хорошие. Мы всегда хотели быть искренними. В их отношении к нам мы ожидаем того же. Будем надеяться, что такая искренность будет».