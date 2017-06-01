В Баку столкнулись три автомобиля, погибла женщина

2017-06-01 12:17 | www.apa.az | 2

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МВД, авария произошла 31 мая около 14:00 на проспекте Г.Алиева. Житель Баку Агамирза Гейбатов на своем автомобиле Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась жительница столицы Айсель Гулиева, и автомобилем Volkswagen, управляемым жителем Губинского района Шахрияром Алескеровым.

В результате А.Гулиева, Ш.Алескеров и его пассажир были доставлены в больницу, где женщина скончалась.

По факту ведется расследование.