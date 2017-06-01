Названа дата начала добычи газа с глубоководных частей блока АЧГ

2017-06-01 11:37 | www.oxu.az | 2

«Первая добыча газа с глубоководных частей блока «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия ожидается в 2026 году».

Как передает Oxu.Az, об этом на проходящей в Баку 24-й Международной нефтегазовой конференции Caspian Oil&Gas заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, запасы газа в глубоководных частях АЧГ оцениваются в 280 млрд кубометров.

Н.Алиев в заявлении журналистам отметил, что добыча прогнозируется в объеме 3-5 млрд кубометров в год.

Л.А.