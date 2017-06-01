Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге
2017-06-01 11:43 | www.oxu.az | 2
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправил своему турецкому коллеге Фикри Ишыку и начальнику Генштаба Турции Хулуси Акару письмо с соболезнованиями в связи с крушением турецкого военного вертолета, в результате чего погибли военные.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В тексте письма говорится: «Потрясен известием о гибели многочисленных военных, среди которых был генерал, в результате крушения вертолета в провинции Шырнак братской Турецкой республики. Мы глубоко опечалены этим ужасным событием.
Желаю упокоения душам погибших, разделяю горе их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.
Аллах рехмет елясин».