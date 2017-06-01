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Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге

2017-06-01 11:43 | www.oxu.az | 2

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправил своему турецкому коллеге Фикри Ишыку и начальнику Генштаба Турции Хулуси Акару письмо с соболезнованиями в связи с крушением турецкого военного вертолета, в результате чего погибли военные.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В тексте письма говорится: «Потрясен известием о гибели многочисленных военных, среди которых был генерал, в результате крушения вертолета в провинции Шырнак братской Турецкой республики. Мы глубоко опечалены этим ужасным событием.

Желаю упокоения душам погибших, разделяю горе их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям.

Аллах рехмет елясин».

A.M.

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