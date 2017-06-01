Зияфет Аскеров: Армяне обостряют ситуацию по всем фронтам и получают ответ

2017-06-01 12:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Армяне обостряют ситуацию не только на линии фронта. Они обостряют ситуацию по всем фронтам, но получают, и будут получать ответ, поэтому оснований для беспокойства нет, сказал в четверг журналистам первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Аскеров напомнил, что недавно принимал участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси, отметив, что армяне и там озвучивали заявления клеветнического характера против Азербайджана. «Однако наша делегация дала им хороший ответ. Мы доказали, что Армения действительно страна-агрессор, оккупировавшая 20 процентов азербайджанских земель. В результате этой оккупации более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, 300 тысяч из которых дети», - сказал он.

Аскеров добавил, что на международных мероприятиях азербайджанские депутаты всегда поднимают вопрос о реалиях страны и изобличают армян. «Потому что армяне на пустом месте могут выдумать такое, что просто диву даешься. Но у нас есть международные, исторические документы, на которые мы опираемся. С их помощью мы донесли информацию и до наших европейских коллег, разъяснив им текущую ситуацию», - сказал Аскеров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)