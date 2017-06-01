Форум стран-экспортеров газа: В ближайшие годы ожидается увеличение добычи газа

2017-06-01 12:22 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - В ближайшие годы мировая добыча газа увеличится, сказала глава аналитического департамента по газовому рынку Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Махджуба Белаифа в четверг на XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку.

По словам Белаифы, увеличение добычи газа прогнозируется в связи с увеличением спроса на газ в электроэнергетике, реализации новых СПГ проектов, строительства новых газопроводов, таких как «Турецкий поток», «Северный поток-2», а также поставкам в Европу азербайджанского газа с месторождения «Шах Дениз-2», который даст более 16 миллиардов кубометров в краткосрочной перспективе и более 30 миллиардов кубических метров к 2030 году.

В то же время, по словам Белаифы, спрос на природный газ является самой большой неопределенностью.

«Хотя на рынке зафиксированы определенные сигналы, говорящие о росте спроса на газ в 2017 году, все еще сохраняется большая неопределенность по поводу темпов этого спроса», - сказала Белаифа.

Глава аналитического департамента указала, что эти неопределенности должны быть решены политиками, посредством создания адекватных систем регулирования и энергетической политики, позволяющей расширить использование природного газа и увеличить его долю в энергетическом балансе.

(Авторы: Елена Косолапова, Ляман Зейналова)