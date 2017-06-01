Çin'den ABD'ye uyarı

2017-06-01 13:50 | www.trend.az | 0

Almanya’da temaslarda bulunan Li, iklim değişikliğiyle mücadele için ‘uluslararası bir sorumluluk’ olduğunu söyledi.

Bu arada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Twitter hesabından Trump’ı da etiketleyerek “”Lütfen iklim değişikliği politikasını bozma” mesajını paylaştı.

JUNCKER: 83 ÜLKENİN YERYÜZÜNDEN KAYBULMA İHTİMALİ VAR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması'ndan ayrılmaması çağrısında bulundu.

Juncker, Berlin'de katılığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile göz hizasında konuşmak için bazı şeyleri kontrol altına almak gerektiğini söyledi.

Transatlantik ilişkilerin sürmesinden yana olduğunu ifade eden

Juncker, "Ancak, Amerikan Başkanı önümüzdeki birkaç saat veya günler içinde

Paris anlaşmasından çekileceğini bildirmesi durumunda, bunun böyle olamayacağını söyleme görevi Avrupa'nındır." diye konuştu.

İklim değişiminin tehlikelerine dikkati çeken Juncker, burada sadece Avrupalı insanlığın geleceği değil, özellikle bunun başka yerlerde yaşayan insanların geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu kaydetti.

Juncker, "İklim değişimine karşı kararlı mücadeleyi yola koyamazsak 83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 2016 yılında yürürlüğe giren söz konusu anlaşmadan çıkmasının 3-4 yıl sürebileceğine işaret eden Juncker, "öncelikli Amerika" ve "şimdi ben kayboluyorum" şeklindeki düşüncenin olamayacağını ABD Başkanı'na G7 zirvesinin düzenlendiği İtalya'nın Taormina kentinde anlattıklarını kaydetti.

Bu girişimin başarılı olmadığının görüldüğünü belirten Juncker, "Ancak yasa yasadır. Buna hepimiz uyacağız. Yasal olan ve uluslararası anlaşmalarda yer alan her şey yalan haber (fake news) değildir. Buna uyulması lazım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iklim değişikliğini önlemek için geçen yıl yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geri çekmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

Öte yandan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Paris Anlaşması ile ilgili kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım. ABD'yi yeniden büyük yapalım!" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’nın başkenti Paris'te 12 Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan metin konferansa katılan ülkelerin delegeleri tarafından onaylanmıştı. Anlaşma, 22 Nisan 2016'da BM Genel Merkezi'nde ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen anlaşma, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti. Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor.

Hürriyet