Стала известна программа намечающихся в Баку специальных слушаний ПАСЕ

2017-06-01 12:35 | www.apa.az | 2

Основными темы для обсуждений на специальных слушаниях, проведение которых планируется 2 июня в Баку, будут отчет Азербайджана о борьбе с дискриминацией на рабочем месте и эффективность государственных служб занятости.

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, специальные слушания будут организованы Комитетом по социальным вопросам ПАСЕ и Милли Меджлисом.

Во время слушаний парламентарии, работодатели, представители профсоюзов рассмотрят законодательную практику Азербайджана в этой области. Также будет обсуждено, что можно будет сделать для приведения этих показателей в соответствие со стандартами Совета Европы на основании заключений специалистов Европейского комитета по социальным правам. Парламентарии из других стран поделятся с азербайджанскими коллегами самой лучшей практикой в этой области.

Отметим, Комитет по социальным вопросам ПАСЕ в 2015 году провел в Молдове региональный семинар с участием стран-участниц «Восточного партнерства».