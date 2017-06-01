Сборная Азербайджана совершила подъём на 11 строчек в рейтинг-листе ФИФА
2017-06-01 12:37 | www.apa.az | 2
Обнародован рейтинг-лист сборных ФИФА.
Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», сборная Азербайджана значительно улучшила свою позицию в новом списке.
В течение месяца подопечные Роберта Просинечки добавили в свой актив 53 очка, что привело к подъёму на 11 строчек. Наша сборная, не сыгравшая ни одного матча, имеет 439 очков.
В мае было проведено всего 7 товарищеских встреч, и наша сборная совершила третий по величине рывок. Так, Новая Зеландия совершила подъём на 19, Мадагаскар на 16 строчек. Черногория и Экваториальная Гвинея поднялись на 10 строчек вверх. Мавритания пропустила вперёд 24 команды.
Наша сборная и её «соседи»
72 (71). Гвинея – 476
73 (73). Боливия – 473
74 (78). Кения – 463
75 (75). ОАЭ – 450
76 (87). Азербайджан – 439
77 (80). Сирия – 436
77 (76). Тринидад и Тобаго – 436
79 (74). Ямайка – 435
80 (77). Фарерские острова – 431
Позиции 10 сильнейших команд мира не претерпели серьёзных изменений. Только Польша благодаря подъёму на 1 строчку вошла в первую «10-ку» и теперь делит 10-ое место с Испанией.
Первая «десятка»
1 (1). Бразилия – 1715
2 (2). Аргентина – 1626
3 (3). Германия – 1511
4 (4). Чили – 1422
5 (5). Колумбия – 1366
6 (6). Франция – 1332
7 (7). Бельгия – 1292
8 (8). Португалия – 1267
9 (9). Швейцария – 1263
10 (11). Польша – 1198
10 (10). Испания – 1198
Изменились и позиции трёх из пяти соперников нашей сборной в отборочном цикле ЧМ-2018. Германия и Сан-Марино остались на прежних местах, Северная Ирландия совершила спуск на 2, Норвегия на 1 строчку. Наряду с нашей сборной улучшила свою позицию и Чехия.
Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С
3 (3). Германия – 1511
28 (26). Северная Ирландия – 837
44 (46). Чехия – 690
87 (86). Норвегия – 391
204 (204). Сан-Марино – 12
Отметим, что сборная соседней Турции (855 очков) совершила спуск на 3 строчки и обосновалась на 25-ом месте.