Сборная Азербайджана совершила подъём на 11 строчек в рейтинг-листе ФИФА

2017-06-01 12:37 | www.apa.az | 2

Обнародован рейтинг-лист сборных ФИФА.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», сборная Азербайджана значительно улучшила свою позицию в новом списке.

В течение месяца подопечные Роберта Просинечки добавили в свой актив 53 очка, что привело к подъёму на 11 строчек. Наша сборная, не сыгравшая ни одного матча, имеет 439 очков.

В мае было проведено всего 7 товарищеских встреч, и наша сборная совершила третий по величине рывок. Так, Новая Зеландия совершила подъём на 19, Мадагаскар на 16 строчек. Черногория и Экваториальная Гвинея поднялись на 10 строчек вверх. Мавритания пропустила вперёд 24 команды.

Наша сборная и её «соседи»

72 (71). Гвинея – 476

73 (73). Боливия – 473

74 (78). Кения – 463

75 (75). ОАЭ – 450

76 (87). Азербайджан – 439

77 (80). Сирия – 436

77 (76). Тринидад и Тобаго – 436

79 (74). Ямайка – 435

80 (77). Фарерские острова – 431

Позиции 10 сильнейших команд мира не претерпели серьёзных изменений. Только Польша благодаря подъёму на 1 строчку вошла в первую «10-ку» и теперь делит 10-ое место с Испанией.

Первая «десятка»

1 (1). Бразилия – 1715

2 (2). Аргентина – 1626

3 (3). Германия – 1511

4 (4). Чили – 1422

5 (5). Колумбия – 1366

6 (6). Франция – 1332

7 (7). Бельгия – 1292

8 (8). Португалия – 1267

9 (9). Швейцария – 1263

10 (11). Польша – 1198

10 (10). Испания – 1198

Изменились и позиции трёх из пяти соперников нашей сборной в отборочном цикле ЧМ-2018. Германия и Сан-Марино остались на прежних местах, Северная Ирландия совершила спуск на 2, Норвегия на 1 строчку. Наряду с нашей сборной улучшила свою позицию и Чехия.

Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С

3 (3). Германия – 1511

28 (26). Северная Ирландия – 837

44 (46). Чехия – 690

87 (86). Норвегия – 391

204 (204). Сан-Марино – 12

Отметим, что сборная соседней Турции (855 очков) совершила спуск на 3 строчки и обосновалась на 25-ом месте.