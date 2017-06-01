Названы самые миролюбивые страны

2017-06-01 11:48 | www.oxu.az | 2

Лондонский институт экономики и мира опубликовал ежегодный «Глобальный индекс миролюбия», в котором анализируется ситуация в 163 странах. При исследовании учёные учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооружённые конфликты, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

В девятый раз лидером списка миролюбивых государств стала Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия, как и в 2016 году, расположилась на 151-м месте из 163.

Аутсайдером списка стала Сирия. Выше находятся Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.

Самые заметные ухудшения, согласно индексу, произошли в Северной Америке, в основном за счёт США, которые опустились на 11 пунктов — до 114-го места. Самым мирным регионом остаётся Европа.

Н.О.