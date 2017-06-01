Зияфет Аскеров: Мецамор – крупнейшая угроза для Европы

2017-06-01 11:52 | www.oxu.az | 2

«Обсуждение и решение социальных вопросов превратилось в один из приоритетных вопросов внутренней политики Азербайджана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Баку.

Зияфет Аскеров отметил, что на сегодняшний день на повестке дня стоит вопрос беженцев из Сирии и Ирака:

«25 лет назад 1 миллион азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Почему тогда об этом не говорили? Также должна быть обсуждена потенциальная угроза Мецаморской атомной электростанции в Армении. Эта станция является самой опасной АЭС региона и построена по советским технологиям. Любой инцидент на станции создаст крупнейшую угрозу для Европы. К тому же Армения расположена в сейсмической зоне».

Коснувшись вопроса изменений климата, Зияфет Аскеров заявил, что Азербайджан ответственно выполняет взятые на себя обязательства в связи с изменением климата:

«Но все страны должны нести ответственность в этом вопросе».

A.M.

