Турция не должна отказываться от вступления в ЕС – министр

2017-06-01 12:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вступление в ЕС является для Турции стратегически важным шагом, и Анкара не должна от этого отказываться, сказал министр по делам ЕС и главный переговорщик по вопросам вступления Омер Челик, пишут в четверг турецкие СМИ.

По его словам, отношения между Турцией и ЕС должны строиться на основе принципа справедливости.

«Для Турции важнее всего ее национальные интересы», - отметил Челик.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция и ЕС достигли договоренности о плане действий в течение года для восстановления отношений, переживающих кризис.

Также ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что Турция как страна, считающая себя частью Европы, как в историческом и географическом, так и культурном плане, стремится продолжить на взаимной основе переговоры по вступлению в ЕС.

Премьер сказал, что обеспечение единства ЕС в политической, экономической и военной сферах позволит Евросоюзу взять на себя большую ответственность в вопросах обеспечения мира.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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