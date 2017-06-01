В Турции конфисковано имущество у почти 900 компаний

2017-06-01 12:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Турции, после попытки военного переворота 15 июля прошлого года, было конфисковано имущество у 897 компаний, имевших связи с движением "Хизмет" и с его лидером Фетхуллахом Гюленом, который сегодня находится в США. Об этом в четверг сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, объем конфискованного имущества компаний составляет 11,3 миллиардов долларов.

Также сообщается, что было закрыто 147 компаний, имевших связи с движением "Хизмет" и с его лидером Гюленом.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции. Третьего октября прошлого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней. В январе текущего года чрезвычайное положение в стране было продлено еще на 90 дней. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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