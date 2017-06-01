Совокупный капитал AtaBank после консолидации достиг 143 млн. манатов

2017-06-01 12:40 | www.apa.az | 2

«Активы AtaBank после объединения с CDB Bank составят 607,3 млн. манатов». Как передает АПА-Экономикс, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления банка Даянат Гулиев. По его словам, с этими показателями AtaBank поднялся до 8 места среди 31 банка.

По его словам, кредитный портфель банка составил 546,1 млн. манатов и AtaBank занял 4-е место среди банков страны. «Портфель срочных вкладов банка достиг 375,2 млн. манатов, а вклады физических лиц - 222,7 млн. манатов», - сказал Д.Гулиев.

По его словам, совокупный капитал AtaBank составляет 142,7 млн. манатов и с этим показателем банк стал 4-м в секторе. Д.Гулиев отметил, что уставный капитал банка после консолидации составил 87,7 млн. манатов.