На территории Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера

2017-06-01 12:58 | www.apa.az | 2

2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами пойдут дожди. Возможны грозы. Подует северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-4 июня слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами интенсивного характера. Утром будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 6-10° тепла, днем 12-17° тепла.