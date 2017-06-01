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Leyla Əliyeva “Atəşgah”da yeni şeirini səsləndirdi – VİDEO

2017-06-01 11:54 | www.oxu.az | 4

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Baku” jurnalının baş redaktoru Leyla Əliyeva yeni şeirini təqdim edib. 

Oxu.Az xəbər verir ki, L.Əliyeva həmin şeiri “Atəşgah” od məbədində keçirilən tədbirdə səsləndirib. 

O, bu barədə “Instagram”da paylaşım edib:

Если люди так жить разучились,  Каждый день как обузу терпеть!  Каждый день переждать торопились,  Так боясь, так боясь умереть!  Да, давненько; уже я писала... Страшно страх на земле ощущать,  И сама тоже раньше теряла То, что я так боялась терять!   А сейчас мне ни капли не страшно  В этом мире когда-то не быть,  И от этого жизнь так прекрасна.  Каждым мигом хочу дорожить!  Камни в спину нам вечно кидают!  Или воздух - это как посмотреть... Ангел рядом, он всем помогает,  Только сложно его разглядеть!  Если скажут тебе: «Что-то плохо», И добавят: «Так все говорят!» Ты не злись и не падай без вздоха! Ты взлетай так, как птицы парят!  А слова - лишь частички от мысли,  Что в глаза людям стыдно сказать!  Оставайтесь же мыслями чисты,  Вас тогда не согнуть, не сломать!  Кто за всех говорит - это значит, Он боится сказать: «Только я!» Это значит, ночами он плачет, Позабыв, как прекрасна земля!  Да, давай так останемся вечно!  Я тебя никому не отдам!  Нам себя обижать бессердечно!  Я поверила Богу и снам!  Кто за всех говорит, это значит, Позабыл чары детства навек!  Вся Вселенная в Я... я не плачет!  Потом, что я есть человек!    A.C.

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