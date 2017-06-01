Leyla Əliyeva “Atəşgah”da yeni şeirini səsləndirdi – VİDEO

2017-06-01 11:54 | www.oxu.az | 4

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Baku” jurnalının baş redaktoru Leyla Əliyeva yeni şeirini təqdim edib.

Oxu.Az xəbər verir ki, L.Əliyeva həmin şeiri “Atəşgah” od məbədində keçirilən tədbirdə səsləndirib.

O, bu barədə “Instagram”da paylaşım edib:

Если люди так жить разучились, Каждый день как обузу терпеть! Каждый день переждать торопились, Так боясь, так боясь умереть! Да, давненько; уже я писала... Страшно страх на земле ощущать, И сама тоже раньше теряла То, что я так боялась терять! А сейчас мне ни капли не страшно В этом мире когда-то не быть, И от этого жизнь так прекрасна. Каждым мигом хочу дорожить! Камни в спину нам вечно кидают! Или воздух - это как посмотреть... Ангел рядом, он всем помогает, Только сложно его разглядеть! Если скажут тебе: «Что-то плохо», И добавят: «Так все говорят!» Ты не злись и не падай без вздоха! Ты взлетай так, как птицы парят! А слова - лишь частички от мысли, Что в глаза людям стыдно сказать! Оставайтесь же мыслями чисты, Вас тогда не согнуть, не сломать! Кто за всех говорит - это значит, Он боится сказать: «Только я!» Это значит, ночами он плачет, Позабыв, как прекрасна земля! Да, давай так останемся вечно! Я тебя никому не отдам! Нам себя обижать бессердечно! Я поверила Богу и снам! Кто за всех говорит, это значит, Позабыл чары детства навек! Вся Вселенная в Я... я не плачет! Потом, что я есть человек!