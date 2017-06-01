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Украинский офис Mail.ru закрывают

2017-06-01 12:03 | www.oxu.az | 2

Подразделение Mail.Ru в Украине будет закрыто, а его сотрудникам предложено продолжить работу в российских офисах компании. 

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в интервью Коммерсанту гендиректор Mail.Ru Борис Добродеев.

Предложение о переводе в Россию касается всех сотрудников украинского подразделения, сообщил Добродеев. 

Говоря о блокировке ресурсов Mail.Ru в Украине, Добродеев заявил, что «это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов».

Напомним, ранее СМИ писали, что ВКонтакте закрывает киевский офис.

Н.О.

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