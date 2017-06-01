В отношениях Азербайджана и США открывается новая страница - первый вице-спикер

2017-06-01 12:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и США всегда были хорошими, сказал в четверг журналистам первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Он отметил, что Президент США Дональд Трамп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Республики. «Из послания, направленного участникам XXIV Международной выставки «Нефть и газ Каспия-2017», видно, что в отношениях Азербайджана и США открывается новая страница. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это было так, и продолжалось», - сказал Аскеров.

Первый вице-спикер добавил, что все государства, независимо от их величины, равноправные субъекты международного права, и учить кого-то уму-разуму, вмешиваться в чьи-то внутренние дела, прикрываясь правами человека и свободой мнения – неправильная политика.

Сказав, что это не приносит результатов, Аскеров отметил, что с государствами надо сотрудничать и дружить. «Азербайджан – государство, с которым можно дружить. Он играет важную роль в энергетической безопасности Европы. У нас всегда были хорошие отношения с США. Мы всегда хотели быть искренними, и чтобы к нам тоже проявлялась искренность. Пожелаем, чтобы эта искренность была», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)