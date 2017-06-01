Азербайджан добыл около 430 млн тонн нефти с блока месторождений АЧГ (версия 2)

2017-06-01 12:43 | www.trend.az | 2

Первая версия опубликована в 11.45

БАКУ /Trend/ - С начала добычи первой нефти - с ноября 1997-го и до первого июня 2017 с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 428,4 миллиона тонн нефти и 133 миллиарда кубометров газа, сказал первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде в ходе XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку в четверг.

Он добавил, что за весь период разработки АЧГ до настоящего времени инвестиции и операционные расходы превысили 42 миллиарда долларов.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP - 35,78 процента, Chevron - 11,27 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента и ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Максим Цурков)