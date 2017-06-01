Зияфет Аскеров: В отношениях с США открывается новая страница

2017-06-01 12:14 | www.oxu.az | 2

«Из писем президента США Дональда Трампа видно, что в отношениях Азербайджана и США открывается новая страница».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По словам З.Аскерова, отношения между Азербайджаном и США всегда были хорошими:

«Президент США Дональд Трамп сделал прекрасное заявление на американо-арабском саммите. Он также поздравил президента и народ Азербайджана по случаю 28 Мая. Из письма, зачитанного на нефтегазовой выставке, видно, что в отношениях между Азербайджаном и США открывается новая страница».

Н.О.

