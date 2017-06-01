Дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Баку и Вашингтоном крайне важно - эксперт

2017-06-01 12:59 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - В условиях когда, приоритеты и национальная безопасность США находятся под постоянной угрозой, учитывая деятельность террористической организации «Исламское Государство», а также других преступных группировок, стратегическое сотрудничество между Вашингтоном и Баку является постоянно развивающимся и фундаментально важным аспектом, об этом Trend в пятницу сказал эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

По его словам, несмотря на то, что бюджет, предложенный Дональдом Трампом на зарубежные расходы, значительно сокращен, американская дипломатия в Каспийском регионе, особенно с такими близкими партнерами, как Азербайджан, будет продолжать процветать и укрепляться в последующие годы.

Эксперт сказал, что плодотворное сотрудничество Вашингтона и Баку позитивно отражается на жизни всего региона.

«Кроме, исключительного потенциала в сфере энергетики, Азербайджан расположен в стратегически важном регионе мира, рядом с Россией, Ираном, Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Очевидно, что США нацелены на укрепление отношений с Азербайджаном, как на государственном уровне, так и в частном секторе", - сказал эксперт.

По словам Тейса, руководство Азербайджана, за последние годы, осуществило множество положительных, экономических реформ, сократило уровень бедности в стране до минимума.

"США и ряд Европейских стран, продолжают успешно работать в Азербайджане, и страна по-прежнему оставаться привлекательной для инвесторов", - сказал Тейс.

По его словам, американские компании и инвесторы могут воспользоваться прибыльными проектами, в сфере сельского хозяйства, особенно учитывая потенциал роста хлопкового производства в этой стране.

«Американские инвесторы могли бы начать работу в Азербайджане в области хлопкового производства, и других сельхозсекторов, которые имеют большой потенциал, особенно в Сабирабаде. Кроме того, в Азербайджане имеется потенциал сотрудничества в области кораблестроения, судоремонтной, химической, продовольственной и молочной промышленностей», - сказал Тейс.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum