ВС Азербайджана уничтожили два военных объекта армянских вооруженных сил (ВИДЕО)

2017-06-01 13:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ВС Азербайджана уничтожили защищенный командно-наблюдательный пункт и оптические приборы на наблюдательной вышке армянских вооруженных сил на линии противостояния войск, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.