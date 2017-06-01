Президент: «Азербайджан является инвестиционным пространством номер один для BP»

2017-06-01 13:37 | www.apa.az | 2

«Особые отношения с BP сформировались за счет того, что эта компания является активным игроком на энергетическом рынке Азербайджана и на глобальном энергетическом рынке. С компанией подписан ряд контрактов. Одним из них является «Шахдениз», на очереди «Глубоководье» и другие».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии отправки на контрактную площадь Шахдениз в Каспийском море жилых блоков и верхних строений платформы технологического снабжения, построенных для Шахдениз-2.

«Мы доверяем BP. Уверен, что BP также доверяет Азербайджану. В противном случае, они не инвестировали бы столько средств в страну. Как вчера и сегодня отметил г-н Джонс, Азербайджан является инвестиционным пространством номер один для BP. В настоящее время компания работает над расширением контракта по Азери-Чыраг-Гюнешли. Только в Азери-Чыраг-Гюнешли наше партнерство продлится до 2050 года. Уверен, что с «Шахдениз» будет произведено газа больше прогнозируемого. Действующая в Азербайджане международная команда помогает развитию страны. Считаю, что Азербайджан создает благоприятную бизнес-среду для сотрудничества местной SOCAR с иностранными инвесторами».