Цепная авария в центре Баку: Есть погибший и раненые – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-01 12:20 | www.oxu.az | 2

Обнародованы имена погибших и раненых в результате цепной аварии в Наримановском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, в результате столкновения автомобилей Toyota, Wolksfagen и Hyundai Accent скончалась водитель Hyundai, 32-летняя Айсель Гулиева. Находившиеся в других автомобилях 22-летний Сеймур Давудов и 23-летний Шахрияр Алескеров госпитализированы.

По факту ведется расследование.

12:08

В центре Баку произошла цепная авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, в Наримановском районе столкнулись автомобили Toyota, Wolksfagen Passat и Hyundai.

В результате погибла находившаяся в одном из автомобилей 32-летняя женщина, двое молодых людей были доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

15:07 (31.05.2017)

На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Об этом Oxu.Az сообщил один из читателей.

В результате аварии есть пострадавшие.

Представляем вам видеозапись ДТП.

Э.А.

