Цепная авария в центре Баку: Есть погибший и раненые – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО
2017-06-01 12:20 | www.oxu.az | 2
Обнародованы имена погибших и раненых в результате цепной аварии в Наримановском районе Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, в результате столкновения автомобилей Toyota, Wolksfagen и Hyundai Accent скончалась водитель Hyundai, 32-летняя Айсель Гулиева. Находившиеся в других автомобилях 22-летний Сеймур Давудов и 23-летний Шахрияр Алескеров госпитализированы.
По факту ведется расследование.
12:08
В центре Баку произошла цепная авария.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, в Наримановском районе столкнулись автомобили Toyota, Wolksfagen Passat и Hyundai.
В результате погибла находившаяся в одном из автомобилей 32-летняя женщина, двое молодых людей были доставлены в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
15:07 (31.05.2017)
На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Об этом Oxu.Az сообщил один из читателей.
В результате аварии есть пострадавшие.
Представляем вам видеозапись ДТП.