SOCAR о ходе работ в рамках проектов "Южного газового коридора"

2017-06-01 13:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Работы по проекту разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз-2" в целом завершены на 93 процента, сказал первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде в ходе выступления на XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку в четверг.

По его словам, в настоящее время здесь идет бурение двух скважин, еще на одной проводятся завершающие работы.

"Проект расширения Южнокавказского трубопровода завершен на 85 процентов. Хорошо идут работы по строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP). Они завершены на 72,4 процента и в середине следующего года будет сдана в эксплуатацию часть трубопровода до города Эскишехир, после чего Турция сможет получать более шести миллиардов кубометров газа ежегодно с "Шах Дениз". Участок TANAP до границы с Грецией планируется ввести в строй в 2019 году", - сказал Юсифзаде.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР. Все эти проекты являются составной частью "Южного газового коридора".

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

(Автор: Максим Цурков)