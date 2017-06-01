В Азербайджане завершился процесс консолидации двух банков (версия 2)

2017-06-01 13:05 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Процесс объединения двух азербайджанских банков - Atabank и Caspian Development Bank - завершился, сказал в четверг на пресс-конференции председатель правления Atabank Даянат Гулиев.

Председатель правления отметил, что в результате консолидации сформировались достаточные объемы финансовых резервов и укрепилась капитальная позиция банка.

“На сегодня Atabank - это банк, имеющий стопроцентный местный акционерный капитал. У нас нет никаких зарубежных обязательств. Теперь, после консолидации совокупный капитал Atabank достиг 142,7 миллиона манатов, активы - 607,3 миллиона манатов, а кредитный портфель - 546,1 миллиона манатов”, - сказал Гулиев.

18 апреля стало известно, что Caspian Development Bank в связи с реорганизацией будет ликвидирован и присоединен к Atabank. В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков председателем правления обновленного Atabank стал Даянат Гулиев, а председателем Наблюдательного совета - Фарах Мамедова. В связи с реорганизацией этих банков, для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

После объединения этих двух банков в Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Atabank действует в Азербайджане с 1993 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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