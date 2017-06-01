Президент Азербайджана: «В рамках Шахдениз-2 будет добыто дополнительно 16 млрд. кубометров газа»

2017-06-01 13:47 | www.apa.az | 2

«Этот день останется в истории. Потому что сегодня мы официально объявляем об открытии верхних строений платформы Шахдениз. Через несколько дней эти гигантские сооружения будут отправлены в море и установлены на месторождении Шахдениз. Это большое историческое событие. Очень радует, что эти гигантские сооружения на сто процентов были построены в Азербайджане. Несколько лет назад, в особенности, когда подписывался контракт по месторождению Шахдениз, это невозможно было даже представить».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии отправки на контрактную площадь Шахдениз в Каспийском море верхних строений платформы для Шахдениз-2.

«Хочу также отметить, что контракт по Шахдениз был подписан 21 год назад в июне в период проведения Каспийской нефтегазовой выставки. И уже спустя 21 год мы отмечаем вот этот исторический день. Все эти сооружения построены в Азербайджане. По предоставленной мне информации, большинство тех, кто работал на строительстве этих сооружений – 90% - граждане Азербайджана. В рамках Шахдениз-2 будет добыто дополнительно 16 млрд. кубометров газа», - сказал глава государства.