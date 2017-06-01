Зияфет Аскеров: Мецаморская АЭС – источник большой угрозы для региона и Европы

2017-06-01 13:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Расположенная в Армении Мецаморская АЭС - самая опасная для региона и Европы атомная электростанция, сказал, выступая на проходящем в Баку в четверг заседании Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, вопросам здоровья и устойчивого развития, первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров.

Он отметил, что Мецаморская АЭС была построена еще в советское время, и если там произойдет авария, то возникнет огромная угроза не только для региона, но и всей Европы.

Первый вице-спикер добавил, что этот вопрос необходимо обсудить.

«Более того, Армения расположена в сейсмичной зоне, что делает ситуацию еще более опасной», - сказал Аскеров.

Он подчеркнул, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. «В результате оккупации более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, 300 тысяч из которых дети. Азербайджан сегодня живет этими проблемами, и старается их решить. Государство проводит, и будет проводить все работы в этом направлении», - сказал Аскеров.

Первый вице-спикер добавил, что обсуждение и решение социальных вопросов всегда было приоритетом для Азербайджана. «В Конституции Азербайджана очень много статей по обеспечению социальных прав граждан», - сказал он.

Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако, в 1995 году, несмотря на международные протесты, работа атомной электростанции была возобновлена, более того, был запущен второй реактор.

По мнению экологов и ученых всего региона, сейсмоактивность данного района превращает эксплуатацию атомной станции в Мецаморе в крайне опасное предприятие даже в случае строительства реактора нового образца.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)