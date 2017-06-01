Вагит Алекперов прогнозирует среднегодовую цену на нефть в 55 долларов за баррель

2017-06-01 14:12 | www.apa.az | 2

Среднегодовая цена на нефть составит 55 долларов за баррель.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой Интерфакс, так считает глава Lukoil Вагит Алекперов. «Мы все сейчас ориентируемся на 55 долларов. Цена не падает, она стабилизировалась на уровне 50 долларов за баррель. Если бы не было ограничения добычи, мы не знаем, насколько бы цена упала, потому что идет рост сланцевой добычи. Но в то же время идет рост потребления нефти. Без решения ОПЕК+ цена упала бы гораздо ниже 50 долларов, но вряд ли ниже 40 долларов за баррель».