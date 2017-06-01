Япония запустила в космос ракету с навигационным спутником

2017-06-01 12:44 | www.oxu.az | 2

Япония в четверг, 1 июня, запустила ракету-носитель со спутником для создания аналога американской GPS, чтобы сократить число ошибок при определении местоположения для водителей, операторов беспилотников и других пользователей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Японское агентство аэрокосмических исследований совместно с Mitsubishi Heavy Industries (входит в Mitsubishi Group) планируют вывести еще два спутника к весне 2018 года, чтобы завершить создание системы.

В Японии сейчас используют GPS, а переход на собственную высокоточную систему позиционирования позволит сократить погрешность до нескольких сантиметров, в то время как сейчас погрешность может достигать десяти метров.

Н.О.